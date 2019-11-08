Уфа, , 09:18 — REGNUM В Башкирии в озере «Малое» утонул семилетний ребенок. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла 2 ноября. Трое детей 3, 4 и 7 лет играя на берегу озера «Малое» рядом с селом Байгильдино Нуримановского района провалились под лед.

К ним на помощь прибежали четверо местных жителей, услышавших их крики. Они вытащили детей из воды, но к этому времени 7-ми летний ребенок уже не дышал. Врачи скорой помощи зафиксировали смерть ребенка. Остальных детей отвезли в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).

Отмечается, что сейчас проводятся ряд экспертиз, которые установят причину смерти ребенка, допрашиваются очевидцы и родственники погибшего.