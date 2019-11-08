Биробиджан, , 09:19 — REGNUM Специалисты центра «Амурский тигр» возместили ущерб жителю посёлка Новый, у которого тигр убил коня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе центра.

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Мониторинговая группа центра «Амурский тигр» зафиксировала нахождение отслеживаемого при помощи специального оборудования тигра по имени Сайхан в районе компактного проживания семейства староверов в населённом пункте Новый, а когда оттуда поступила информация о том, что тигр задрал коня, то сомнений о причастности Сайхана ни у кого не возникло.

«Несмотря на то, что животное было без присмотра и далеко от населённого пункта, мы возмещаем ущерб, нанесённый тигром. Мониторинговая группа передала потерпевшему гражданину коня с аналогичными возрастными и племенными характеристиками. Конфликтная ситуация успешно разрешена, и мы надеемся, что владелец погибшего животного не в обиде на Сайхана, который, по сути, ни в чём не виноват», — заявили в пресс-службе центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в приморском сафари-парке умер козёл Тимур, ранее друживший с тигром Амуром и ставший из-за этого знаменитым на весь мир животным.