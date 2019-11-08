Новосибирск, , 09:05 — REGNUM Два малолетних ребенка погибли во время пожара в деревянном доме в деревне Красноярка Новосибирской области вечером 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

По данным спасателей, по прибытию на место происшествия пожарных, пламя охватило всю крышу дома. После тушения было установлено, что очаг возгорания находился в спальне, печь в то время не топили.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем или замыкание в электропроводке.

Напомним, 7 ноября под Новосибирском от огня пострадало кладбище, на котором похоронены участники Великой Отечественной войны.