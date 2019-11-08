Красноярск, , 09:02 — REGNUM Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены. Об этом говорится в сводке КГКУ «Спасатель».

Молодые люди гуляли по набережной вдоль ул. Дубровинского, около сети кинотеатров «Синима парк». Как говорится в сводке, девушка упала в Енисей с перил набережной, а следом за ней — спасать! — прыгнул молодой человек.

Спасателями была обследована акватория Енисея в районе происшествия — вдоль причальной стенки и до Вантового моста. А также основное русло Енисея до Октябрьского моста, куда могло отнести молодых людей сильным течением. На настоящее время они не найдены.

Если молодые люди смогли выбраться на берег самостоятельно, им необходимо срочно сообщить об этом спасателям.