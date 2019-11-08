Село Оймякон, Якутия, , 08:58 — REGNUM Экс-главу Оймяконского района суд Якутии признал виновным в незаконной приватизации муниципальной трёхкомнатной квартиры и получении 255 тыс. рублей из местного бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации прокуратуры, обвиняемый, используя служебное положение помог своей супруге получить муниципальную квартиру по договору социального найма, которая потом была приватизирована. Далее жильё было приватизировано.

Бюджету Оймяконского района нанесён ущерб в 1,5 млн рублей.

Второй эпизод уголовного дела — чиновник незаконно оплатил опять же из районного бюджета 255 тыс. рублей за получение третьего высшего образования.

Подсудимый полностью возместил ущерб ещё в ходе предварительного следствия. Учитывая все обстоятельства, суд приговорил бывшее должностное лицо к трём годам лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор Московского государственного университета геодезии и картографии 1929 года рождения был признан виновным в незаконном приобретении и хранении конопли в крупном размере. В виду преклонного возраста ему дали условный срок. Коноплю он использовал как приманку для ловли рыбы.