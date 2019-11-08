Южно-Сахалинск, , 08:47 — REGNUM Житель сахалинского города Холмск укусил судебного пристава. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным, но счел возможным назначить условное наказание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Инцидент имел место в зале суда города Холмск. 50-летний мужчина находился там как истец. Он постоянно нарушал порядок в зале заседаний, в итоге судья потребовал, чтобы пристав вывел его из зала. Но мужчина уходить не хотел, он цеплялся руками за ограждение клетки у скамьи подсудимых. Когда пристав попытался его оторвать от клетки, мужчина стал кусать его за руку. Чтобы вывести дебошира, пришлось звать на помощь росгвардейцев.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

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