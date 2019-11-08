Пермь, , 08:35 — REGNUM В Перми в ночь на 8 ноября обрушилась часть строения второго этажа строящегося здания торгово-развлекательного центра, сообщает vikiperm.

По данным информресурсов, вечером 7 ноября в микрорайоне Балатово был большой грохот со стороны стройплощадки. Пользователи соцсетей предположили, что произошло обрушение на площадке, где строят ТРЦ, который претендует стать крупнейшим в городе.

Подмыло основание будущего торгового центра. В результате не выдержала опалубка, что привело к обрушению части перекрытий, сообщает 59.RU со ссылкой на неофициальный источник.

Добавим, торгово-развлекательный центр строят в Индустриальном районе. Площадь комплекса должна составить 152,2 тыс. квадратных метров. На территории ТРЦ разместят парковку на 3,6 тыс. мест, кинозал, магазины, фуд-корт, детскую зону развлечений.

Напомним, 7 ноября в столице Пермского края выпало рекордное количество осадков. В целом в регионе из-за снегодождевых паводков реки выходят из берегов, подтопленными оказалась часть подворий.

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