Конакри, , 08:37 — REGNUM Тела по меньшей мере 12 золотодобытчиков были обнаружены после оползня, прошедшего в заброшенном золотом руднике в Китиняне, шахтерском городе к востоку от столицы Гвинеи, Конакри. О трагедии передает ВВС Africa.

По сообщениям местных властей, в ловушке под землей могло оказаться большее число людей, которое в настоящий момент трудно определить.

Предполагается, что ранее шахта принадлежала крупной многонациональной компании. С тех пор, как представители компании покинули город, жители стали приходить на шахту для самостоятельной добычи золота.

После трагедии нелегальным шахтерам было приказано покинуть район, где расположена шахта, в течение следующих 48 часов. Власти заявляют, что военнослужащие будут насильно выгонять людей, если они к тому времени откажутся уйти.