Красноярск, , 08:34 — REGNUM Проверку по факту происшествия с самолетом авиакомпании «Икар» в аэропорту Хабаровска начала Красноярская транспортная прокуратура, 8 ноября сообщает красноярский региональный портал newslab.ru.

Это связано с тем, что чартерная авиакомпания «Икар» базируется в аэропорту «Красноярск».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, во время подготовки самолета красноярской авиакомпании «Embraer-190» к вылету по маршруту Хабаровск — Магадан, при запуске двигателей возникло задымление одного из них.

Никто из находившихся на борту и эвакуированных 18 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал. Пассажиры были обеспечены горячим питанием и напитками, и в 10:53 по местному времени вылетели в Магадан самолётом авиакомпании «Аврора».

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