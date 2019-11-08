Владивосток, , 08:28 — REGNUM Приморский край в ночь с 10 на 11 ноября окажется во власти мощного циклона, который принесёт в регион сильные осадки в виде дождя и снега, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выпадение осадков, как сказано на сайте Примпогода, будет сопровождаться сильным ветром. Ещё один циклон подойдёт к Приморью 13 ноября — он также принесёт осадки, сопровождаемые сильным ветром. В южной части края это будет дождь и мокрый снег, в центральной и северной части Приморья выпадет снег.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзное ухудшение погоды началось в Приморье в конце октября, когда синоптики спрогнозировали резкое похолодание, небольшие осадки и образование гололёдицы на дорогах края.