Уфа, , 08:21 — REGNUM В Уфе горело здание Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании в здании театра поступило в службу вечером 7 ноября.

Для борьбы с огнем были подняты по повышенному рангу 48 огнеборцев и 15 единиц техники.

Приехав на место пожара, спасатели увидели, что из-под кровли трехэтажного здания театра, в котором сейчас проходит капитальный ремонт, идет дым.

По словам спасателей, горел утеплитель на площади 2 кв. метра. Пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время дознаватели МЧС РФ устанавливают причину возгорания.