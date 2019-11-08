Пермь, , 08:13 — REGNUM В Пермском крае из-за аномального количества осадков в зоне подтопления оказалась часть подворий. В частности, 7 ноября из-за разлива реки Олыч (приток реки Иньва) подтоплено четыре придомовых территории в Кудымкаре, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Уровень воды на реке Иньва (пост Кудымкар) за 30 часов увеличился на полтора метра и достиг отметки 325 см к 14:00 местного времени (12:00 мск) 7 ноября. Ученые отмечают, что это самый высокий уровень воды для осеннего периода за последние как минимум 18 лет.

Из-за похолодания рост уровня воды в реке приостановился, однако 8 ноября в течение суток ожидается пик паводка. Прогнозирует повышение уровня воды в реке примерно на один метр — до четырех метров.

Высокие снегодождевые паводки вероятны в Веращагинском, Кааргайском, Сивинском, Ильинском, Добрянском, Пермском районах. Пик ожидается на малых реках в ночь на 8 ноября. Резкий подъем уровня воды также прогнозируют и на крупных реках — Обве, Бабке, Мулянке.

Напомним, в Прикамье выпало аномальное количество осадков, что привело к снегодождевым паводкам и подтоплению подворий. В Перми по осадкам побит столетний рекорд за ноябрь.

В ГИС-центре ПГНИУ подчеркнули, что ситуация с осенними паводками в Прикамье аномальная, но паводки в крае не такие высокие, как в более западных регионах.

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