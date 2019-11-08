Осака, Япония, , 08:14 — REGNUM Из-за появившегося над международным аэропортом Кансай города Осака в Японии неизвестного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вечером 7 ноября было отменено, отложено или перенаправлено в другие аэропорты около 30 авиарейсов. Об этом 8 ноября сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Согласно данным агентства, БПЛА вначале заметил экипаж одного из лайнеров, который совершал посадку в Кансае. После этого все взлётно-посадочные полосы в аэропорту были закрыты, но затем его работа возобновилась. В последствии БПЛА был снова замечен над аэропортом, и его работа снова из-за этого была экстренно прекращена.

В настоящее время полиция совместно со службой безопасности воздушной гавани проводит анализ камер видеонаблюдения аэропорта для определения направления движения БПЛА и его принадлежности. Местные власти, в свою очередь, объявили об усилении мер безопасности в районе аэропорта Кансай, который является третьим по объему перевозок в Японии.

Отметим, 19 октября взлетно-посадочные полосы аэропорта Кансай также перекрывались из-за неизвестного БПЛА.