Новосибирск, , 08:04 — REGNUM Тело новосибирской школьницы из Первомайского района обнаружила мать, вернувшаяся домой с родительского собрания, сообщают «Вести Новосибирск».

СМИ уточняет, что в социальной сети девочка была зарегистрирована под мужским именем.

«Этот пользователь подписан на несколько пабликов, посвящённых однополым отношениям», — отмечают «Вести».

Как раннее сообщало ИА REGNUM, о смерти пятиклассницы из Новосибирска стало известно накануне, 7 ноября. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины её смерти, условия проживания. По предварительным данным, школьница покончила с собой.

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