Пермь, , 07:56 — REGNUM В Перми 7 ноября установлен рекорд суточной суммы осадков для ноября — 26 мм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

Прежний рекорд (25 мм за сутки) продержался более 100 лет — с 1888 года.

Стоит отметить, что ранее синоптики прогнозировали экстремальное количество осадков в период с 4 по 7 ноября, при этом пик ожидался 7−8 ноября.

Прогноз оказался верным. По данным ГИС-центра ПГНИУ, 7 ноября на территории края выпало аномальное количество осадков. В Верещагино выпало 60% от месячной нормы осадков — 33 мм. На втором месте Кудымкар, где прошел сильный снегопад — 27 мм.

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