Новосибирск, , 07:49 — REGNUM В Новосибирске ученица одной из школ Первомайского района города найдена мёртвой. Следователи устанавливают обстоятельства смерти, сообщают «НГС Новости».

Как пишет СМИ со ссылкой на отца одной из учениц школы, девочка из 5-го класса покончила с собой.

«По его словам, он знает только то, что девочка умерла не в школе. По предварительным данным, это произошло вчера», — уточняет издание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 октября в одной из школ Новосибирска было обнаружено тело десятиклассницы. По предварительным данным, она покончила с собой.

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