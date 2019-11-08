Омск, , 07:48 — REGNUM Ленинский районный суд Омска вынес приговор в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя, избившего пенсионера из-за 27 рублей.

Как сообщили ИА REGNUM 8 ноября в областной прокуратуре, омич признан виновным в покушении на грабёж с применением насилия.

Установлено, что 21 июля 2019 года мужчина увидел в магазине ранее незнакомого ему пожилого человека. Он подумал, что у старика есть деньги, и пошёл за ним. Через некоторое время, подойдя к 85-летнему потерпевшему сзади, он ударил его рукой по голове. Пенсионер упал на землю лицом вниз. Злоумышленник сел на него сверху и нанёс несколько ударов по голове и телу. Затем он просунул руку в карман брюк пожилого мужчины, однако омича спугнули прохожие, он скрылся с места преступления.

Между тем в кармане у пенсионера было всего 27 рублей, которые и пытался похитить обвиняемый.

Злоумышленника нашли с помощью служебно-розыскной собаки. Пострадавший его опознал. В суде омич заявил, что не помнит обстоятельств совершённого преступления, так как употреблял алкоголь.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Напомним, о том, что уголовное дело в отношении омича, избившего пенсионера, было направлено в суд, стало известно 1 октября.

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