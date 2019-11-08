Абакан, , 07:28 — REGNUM Деятельность вооруженной группы, подозреваемой в совершении разбойных нападений в Абакане, пресечена полицией, 8 ноября сообщили в пресс-службе МВД РФ.

В составе группы было трое участников. Первое преступление банды было совершено в декабре 2018 года. Тогда злоумышленники напали на мужчину. Всего через несколько дней бандиты совершили налет на комиссионный магазин, похитив из него ювелирные изделия.

В отношении задержанных следствие возбудило уголовное дело по статьям УК РФ 209 «Бандитизм» и 162 «Разбой».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали двух членов преступной группировки «Сельмаш», которые занимались вымогательством.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье найдены тела четырёх жертв банды Шишканова