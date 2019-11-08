Боготол, Красноярский край, , 07:14 — REGNUM В городе Боготоле Красноярского края арестован 40-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину, скончавшуюся от полученных травм, и попытался скрыться. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ДТП произошло на одном из перекрёстков Боготола, где виновник трагедии, находившийся за рулём принадлежащего товарищу автомобиля, сбил женщину 1974 года рождения. После чего с места преступления скрылся, автомобиль попытался спрятать в гаражном боксе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжено с оставлением места его совершения». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.