Элиста, , 07:03 — REGNUM Хлопок газа произошел в жилом доме в Элисте в Калмыкии, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Сообщается, что хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия разрушений дома не было, из здания было эвакуировано 50 человек. Тем не менее, один человек погиб в результате происшествия. По предварительным данным, в результате хлопка была повреждена одна квартира, хозяином которой, предположительно, являлся погибший.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме города Карабаш Челябинской области. В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали с легким ожогом. Из здания эвакуировали 21 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: После хлопка газа в жилом доме под Челябинском эвакуирован 21 человек