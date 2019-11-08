Ивановский район, , 06:46 — REGNUM Три детских сада в Ивановке Амурской области прекратили свою работу по требованию Роспотребнадзора — ведомство считает, что пробы воды, поступающей в детские учреждения, не соответствуют нормам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Детские учреждения не работают с 22 октября. Порядка 400 детей лишены привычного образа жизни, о чём негодуют родители.

«В пробах идёт превышение по микробиологии. У нас старые водонапорные башни и безмерно изношенные водопроводные сети. Их лет пятьдесят никто не менял», — рассказала глава Ивановской сельской администрации Валентина Ольшевская.

Сельские власти заказали фильтры, установка которых позволит привести воду, поступающую в детские сады, к норме. Это должно произойти в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, временно, до решения проблемы с качеством воды, закрыты три детских сада в Приамурье. Власти не готовы ответить, какие будут предприняты меры для решения возникшей проблемы.