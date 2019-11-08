Дальнереченск, , 06:31 — REGNUM В Приморье суд признал врача виновной в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, приведших к смерти пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Судом установлено, что в декабре 2016 года к терапевту обратился житель Дальнереченска с жалобами, которые врач определила как «цирроз печени, асцит» и назначила соответствующее лечение. На пятые сутки после госпитализации в реанимационном отделении из-за разлитого гнойно-фибринозного перитонита, вызванного разрывом тонкой кишки, наступила смерть пациента.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, освободив от наказания в связи с истечением срока давности.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке к реальному сроку заключения приговорён военный врач, допустивший во время операции наступление тяжких последствий для здоровья пациента.