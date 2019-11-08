Тегеран, , 05:49 — REGNUM Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Ирана достигло четырёх человек, сообщает агентство Reuters.

Согласно данным местных властей, различные травмы получили 70 человек. Других подробностей о пострадавших не приводится. Иранское телевидение лишь отмечает, что подземные толчки ощущались в нескольких городах и населённых пунктах. В частности, сильные толчки заставляли многих людей выбегать на улицу среди ночи из своих жилищ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в Иране, к западу от города Тебриз. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 8 километров. По первым данным, в результате происшествия погибли три человека, ещё 20 получили различные травмы.

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