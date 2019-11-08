Тебриз, Иран, , 05:20 — REGNUM Не менее трёх человек погибли, двадцать получили различные травмы в результате землетрясения, произошедшего утром 8 ноября на северо-западе Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, утром Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал толчки магнитудой 5,8 на запад от города Тебриз, провинция Восточный Азербайджан.

По уточненным данным, эпицентр землетрясения располагался на глубине 8 километров, неподалёку от города Тарк, в 120 километрах от Тебриза.

В соседних городах сообщалось о повторных толчках магнитудой от 4,1 до 4,8.

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