Южно-Сахалинск, , 05:03 — REGNUM 55-летний турист из Южно-Сахалинска погиб на Пхукете, в Таиланде. Мужчина упал в воду с доски для сёрфинга, начал тонуть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мужчину вытащил из воды оказавшийся рядом отдыхающий. Его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Возможно, человеку стало плохо от жары, либо подвело сердце.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года сотни туристов — дальневосточников оказались брошены на острове Хайнань (КНР) в связи с банкротством туроператора «Жемчужная река». Людей вывозили домой с помощью МИД РФ и МЧС РФ.