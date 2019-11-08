Дзержинск, Нижегородская область, , 04:15 — REGNUM В Нижегородской области выявлено и ликвидировано крупное производство алкогольной продукции. Алкоголь без лицензии и маркировок маскировали известными водочными брендами. Во время рейда представителей поволжского управления Росалкогольрегулирования была обнаружена крупная партия фальсификата, передаёт ИА REGNUM.

Конфискованный алкоголь 45.мвд.рф

Цех и кустарная линии розлива располагались на улице Лермонтова в Дзержинске. На месте было обнаружено свыше 7,5 тыс. бутылок алкоголя разных наименований, 18 тыс. литров спиртосодержащей жидкости в пятилитровых канистрах. Помимо этого, на месте изъяли 5 тыс. литров в других ёмкостях. Вся продукция, а также оборудование были изъяты и до суда пробудут на хранении Росспиртпрома.

Напомним, в октябре 2019 года к 1,5 и двум годам колонии строгого режима осуждены создатели подпольного алкогольного цеха в Самарской области. Во время обысков также была изъята крупная партия фальсификата.