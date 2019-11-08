Петропавловск-Камчатский, , 04:14 — REGNUM 30-летний житель Камчатки с ВИЧ-инфекцией стал фигурантом уголовного дела. Он знал о своем диагнозе, но вступил в сексуальный контакт с женщиной, от которой скрыл информацию о своей болезни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заявление в полицию написала 32-летняя партнерша ВИЧ-инфицированного. Она сообщила, что мужчина ни словом не обмолвился о наличии у него смертельно опасной болезни. К счастью для женщины, она избежала заражения. Это показали анализы, которые она сдала после завершения инкубационного периода. Однако стресс, который пережила гражданка, заставляет её добиваться наказания для бывшего возлюбленного. Мужчине грозит наказание в виде трёх лет ограничения свободы. Либо исправительные работы до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2019 года в России завершилась акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». В ходе акции анализы на ВИЧ сдали более 30 тыс. россиян.