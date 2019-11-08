Казань, , 03:52 — REGNUM В казанском суде завершилось оглашение приговора по банде мошенников, которые успели вывести из собственности муниципалитетов 32 земельных участка. Часть наделов была переоформлена на подставных лиц для перепродажи. Троим участникам группы назначены сроки от 3,5 до шести лет колонии общего режима, а двоим — по четыре года условно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Пятеро жителей Казани в 2010—2013 годы создали группу для хищения земель в столице республики и соседнем Пестречинском районе. С помощью поддельных первичных документов им удалось ввести в заблуждение сотрудников местных подразделений Росреестра и приобрести права на 32 участка в деревне Куюки и казанском посёлке Салмачи. При попытке получить ещё два участка незаконные действия были обнаружены. В целом ущерб составил свыше 42,8 млн рублей. Часть земель к моменту визита следователей успели оформить на подставных лиц, так как готовили к продаже.

Уголовные дела были возбуждены по фактам мошенничества, покушения на мошенничество, использования подложного документа и легализации имущества, добытого преступным путём. Вердикт суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, именно в Салмачах, что входят в состав Казани, и Куюках (соседний район) выделяются участки для многодетных семей. Развитие здесь новых микрорайонов делает территории привлекательными, в том числе и для разного рода мошенников.