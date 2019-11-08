Шеффилд, Великобритания, , 03:35 — REGNUM Сотни посетителей застряли в торговом центре «Мидоухолл» в британском Шеффилде из-за наводнения, сообщает газета The Guardian.

Полиция советовала посетителям не выходить самостоятельно из здания ТЦ. Отмечается, что в «Мидоухолле» проводилось праздничное мероприятие, поэтому в ТЦ было много детей. Ближе к вечеру полиция сообщила, что люди начали покидать здание ТЦ, им оказывалась помощь.

Наводнение было вызвано проливными дождями, которые идут в Великобритании на протяжении нескольких недель. Из-за ливней в ряде регионов страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации.