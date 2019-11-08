Ачинск, Красноярский край, , 03:12 — REGNUM С депутата Ачинского горсовета через суд было взыскано 3,4 млн рублей и изъята квартира в Сочи, оформленная на его супругу. Об этом 7 ноября сообщает региональный портал ДЕЛА.ru.

Стоимость изъятой квартиры составляет 5,4 млн рублей.

Как было установлено ранее, в 2017 году депутатом вместе с супругой были приобретены в Сочи две квартиры, общей стоимостью 9,8 млн рублей. Официальный подтвержденный доход семьи с 2014 по 2016 год оказался на 5 млн меньше.

Проверка показала, что утверждение семьи о якобы подаренных им квартирах не имеют под собой оснований, поскольку указанный «даритель» также не имел финансовых возможностей для этого.

На основании данных фактов Ачинским городским судом было принято решение о взыскании в доход государства квартиры, приобретенной супругой депутата, и стоимости части квартиры, принадлежащей самому народному избраннику.

Доведения дела до судебного решения добилась прокуратура города Ачинска. Красноярский краевой суд апелляционную жалобу отклонил, после чего судебное постановление вступило в законную силу.

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