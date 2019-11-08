Петропавловск-Камчатский, , 02:01 — REGNUM На автотрассе, соединяющей Петропавловск-Камчатский и Елизово, столкнулись сразу семь автомобилей, сообщает управление ГИБДД по Камчатскому краю.

По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП не было, повреждения получили только автомобили. Полиция пока придерживается версии, что авария произошла из-за сложных погодных условий и гололеда. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Хабаровском крае прошел первый снегопад. Из-за плохих погодных условий в крае произошло несколько массовых ДТП. Отмечалось, что в девяти авариях пострадали десять взрослых и один ребенок.

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