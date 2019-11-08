Лондон, , 01:54 — REGNUM Британская полиция установила личности погибших 39 мигрантов, обнаруженных в грузовике-рефрижераторе в графстве Эссекс, сообщает пресс-служба полиции графства.

Правоохранители отчитались, что установили личности всех погибших и уведомили их семьи. В свою очередь Вьетнам подтвердил, что погибшие мигранты являлись вьетнамскими гражданами. По данным вьетнамской стороны, мигранты приехали в Великобританию из Хайфона, а также из провинций Нгеан, Хатинь, Куанг Бин и Тхыа Тхиен Хуэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября вьетнамская полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов в британском Эссексе. Этот задержанный стал одиннадцатым фигурантом уголовного дела о гибели вьетнамских граждан в Великобритании.

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