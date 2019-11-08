Ставрополь, , 00:47 — REGNUM Под Ставрополем произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика КамАЗ, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали 12 человек, их госпитализировали. Среди пострадавших семеро — дети. Других подробностей произошедшего пока не приводится. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября на юго-западе Пакистана столкнулись микроавтобус и моторикша. В результате аварии погибли 13 человек.