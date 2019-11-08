Сакраменто, США, , 16:32 — REGNUM Лёгкий одномоторный самолет Cirrus SR22 упал на жилой дом в американском штате Калифорния. Об этом 7 ноября сообщает телекомпания KTLA.

Инцидент произошёл в округе Сан-Бернардино. Самолёт, на брту которого был один пилот, рухнул на жилой дом, в котором находились люди.

По предварительным данным, в доме находился мужчина с ребёнком, они успели выбежать из дома до начала пожара, который произошёл сразу же после крушения самолёта.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции. О судьбе пилота информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении лёгкого самолёта на территорию кладбища в городе Нью-Бедфорд в американском штате Массачусетс. Пилот самолёта погиб при крушении.

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