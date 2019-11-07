Рига, , 23:48 — REGNUM Государственная полиция Латвии выявила и передала прокуратуре дело о насилии и сексуальном использовании детей — информирует портал LSM.

Речь идёт о многолетнем эмоциональном насилии в отношении детей и двух, пострадавших от сексуального насилия, несовершеннолетних девочках в семье из семи человек.

Заявление о насилии в полицию подали сами девочки. Уголовный был начат в августе месяце. Расследование подтвердило, что одна из девочек систематически подвергалась сексуальному насилию, одна в меньшей степени, остальных детей избивали. Полицейские направили пятерых детей в кризисный центр. Приемные родители были задержаны в тот же день, мужчина 1968 года рождения был арестован и заключён под стражу. К женщине, 1961 года рождения была применена мера пресечения не связанная с лишением свободы.

О случившимся полиция проинформировала Государственную инспекцию по защите прав ребёнка (VBTAI). Кошмар в приемной семье продолжался с 2007 по 2019 годы.

Уголовный кодекс Латвии предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 20 лет, а также надзор за после отбытия наказания на срок от пять лет до пожизненного.