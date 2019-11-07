Исламабад, 7 ноября 2019, 23:32 — REGNUM Как минимум 13 человек погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и моторикши на юго-западе Пакистана. Об этом 7 ноября сообщает издание Pakistan Today.
Авария произошла в городе Хала в провинции Синд. По предварительной информации, водитель микроавтобуса попытался обогнать моторикшу с пассажирами, но не справился с управлением и протаранил её.
В результате аварии погибли 13 человек, все они были пассажирами моторикши.
Водитель микроавтобуса задержан сотрудниками полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 13 человек в результате ДТП с двумя автобусами в Мьянме.
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