Исламабад, , 23:32 — REGNUM Как минимум 13 человек погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и моторикши на юго-западе Пакистана. Об этом 7 ноября сообщает издание Pakistan Today.

Моторикша

Авария произошла в городе Хала в провинции Синд. По предварительной информации, водитель микроавтобуса попытался обогнать моторикшу с пассажирами, но не справился с управлением и протаранил её.

В результате аварии погибли 13 человек, все они были пассажирами моторикши.

Водитель микроавтобуса задержан сотрудниками полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 13 человек в результате ДТП с двумя автобусами в Мьянме.

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