Берлин, , 23:05 — REGNUM 7 ноября в Германии был убит 3-летний мальчик из Польши. В убийстве подозревается его старшая сестра. Девушку задержали более чем через 10 часов с момента преступления, в задержании были задействованы вертолеты и собаки-ищейки.

Как информирует новостной портал Onet, тело мальчика нашла его мать в среду. На нем были следы колотых ран.

Полиция ФРГ предполагает, что мотивом преступления могла быть зависть. Девушка не чувствовала к себе достаточно заботы матери, которая посвящала много внимания 3-летнему брату.