Копенгаген, , 23:08 — REGNUM Вечером 7 ноября пятеро лиц было задержано после начала уличной драки в центре датского города Хольбек. Об этом сообщает сотрудник зеландской полиции Арне Обех.

Драка Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция

Правоохранительные органы к настоящему моменту не установили, кто являлся зачинщиком драки. «Мы еще не проводили допрос, задержанные направляются в участок», — заявила Арне Обех. Полиция Зеландии также не может подтвердить, имеют ли пять участников драки какие-либо связи с преступным миром. Однако задержанные не в первый раз оказались в наручниках. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

В результате драки один из участников получил ножевое ранение в кисть; остальные четверо не пострадали.