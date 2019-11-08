Дамаск, 8 ноября 2019, 00:02 — REGNUM Один человек погиб, ещё несколько получили травмы при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Сирии. Об этом 7 ноября сообщает агентство Reuters.
Взрыв произошёл на заводе, расположенном в портовом городе Банияс на побережье Средиземного моря. Завод является самым крупным НПЗ в стране.
По предварительной информации, взрыв произошёл из-за технической ошибки во время проведения работ по техобслуживанию танкера на НПЗ.
Обстоятельства и причины взрыва уточняются.
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