Дамаск, , 00:02 — REGNUM Один человек погиб, ещё несколько получили травмы при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Сирии. Об этом 7 ноября сообщает агентство Reuters.

Взрыв произошёл на заводе, расположенном в портовом городе Банияс на побережье Средиземного моря. Завод является самым крупным НПЗ в стране.

По предварительной информации, взрыв произошёл из-за технической ошибки во время проведения работ по техобслуживанию танкера на НПЗ.

Обстоятельства и причины взрыва уточняются.

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