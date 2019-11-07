Будапешт, , 22:54 — REGNUM Несколько российских граждан — болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА задержаны в Будапеште после столкновений с местными гражданами, в том числе стражами порядка. Об этом сообщает посольство России в Венгрии на своей странице в Facebook.

Отмечается, что венгерская полиция незамедлительно проинформировала о произошедшем российских дипломатов.

«В настоящий момент сотрудники консульского отдела посольства в плотном контакте с компетентными властями страны пребывания работают над скорейшим освобождением задержанных граждан нашей страны, находясь с ними в режиме постоянной связи», — говорится в сообщении.

О точном количестве задержанных в посольстве не сообщают.

Напомним, ранее стало известно, что в метрополитене Будапешта вечером 7 ноября произошли беспорядки с участием российских футбольных фанатов в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и местным клубом «Ференцварош».

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