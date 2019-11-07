Северодвинск, Архангельская область, , 22:53 — REGNUM Инструктора северодвинского физкультурного центра «Звездочка» обвиняют в склонении спортсмена к использованию допинга и незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Как сообщает Северодвинское телевидение, в пострадавших числятся трое спортсменов-пауэрлифтеров, один из которых на момент склонения к употреблению допинга был несовершеннолетним. Экспертиза изъятых веществ, как было отмечено на заседании суда, подтвердила незаконность их использования на территории РФ.

По материалам дела, незаконную деятельность подсудимый осуществлял с октября 2017 по январь 2018 года. Свою вину он не признает. Если все-таки вина подсудимого будет доказана, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.