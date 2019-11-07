Будапешт, , 22:39 — REGNUM Беспорядки с участием фанатов московского футбольного клуба ЦСКА происходят вечером 7 ноября в Будапеште, передаёт портал Sport 24.

Как сообщается, болельщики армейцев забрались в один из поездов в городском метро и держат его на станции, не давая отправиться. Это привело к стычкам с полицией. Отмечается, что инциденту поспособствовали несколько венгерских фанатов, устраивавших провокации.

По информации издания, полиция в настоящее время перекрыла движение по ветке метрополитена, где происходит инцидент. При этом данная ветка является единственной, ведущей к стадиону.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября в столице Венгрии должен состояться матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и местным «Ференцварошем». Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.