Екатеринбург, , 22:38 — REGNUM В Свердловской области уточняют обстоятельства ДТП, из-за которого перевернулся бензовоз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл на 295 км трассы Серов — Нижний-Тагил — Екатеринбург. Бензовоз Volvo съехал в кювет и далее опрокинулся, из-за чего произошла утечка топлива.

Последствия ДТП удалось оперативно ликвидировать. Специалисты не допустили возгорания топлива. Сейчас уточняются все обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в бензовозе содержалось 16 тонн бензина. Чтобы поднять транспортное средство, пришлось задействовать автокран. Сейчас на месте ДТП дежурят представители ГИБДД и пожарные.

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