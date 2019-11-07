Париж, , 22:26 — REGNUM Парня и девушку из Великобритании жестоко избили злоумышленники в Париже из-за наряда на Хэллоуин, показавшегося хулиганам слишком откровенным. Об этом 7 ноября сообщает Daily Mail.

Молодые люди отправились в романтическое путешествие в Париж и там приняли участие в вечеринке на Хэллоуин, после которой возвращались пешком в отель Grand Hotel Nouvel Opera.

К британцам подъехали на автомобиле незнакомцы и стали оскорблять девушку, которая, по их мнению, надела слишком открытый наряд. На девушке в честь Хэллоуина было маскарадное короткое открытое платье чёрного цвета и кроличьи уши на голове. Молодой человек подошёл к автомобилю и потребовал, чтобы незнакомцы прекратили свои оскорбления.

В ответ хулиганы схватили парня за руку через окно автомобиля и проволокли по улице со скоростью около 50 км /час, а затем остановились и начали избивать. Девушку, бросившуюся на помощь, тоже избили. Прекратить издевательства над молодыми людьми смогли только прохожие.

Пострадавших доставили в больницу Saint-Antoine, а затем они подали заявление в полицию. При этом парень и девушка выразили благодарность прохожим, которые вмешались и помогли им.

Ранее ИА REGNUM сообщало об американце, задержанном в штате Висконсин по подозрению в обливании кислотой выходца из Перу в ходе конфликта, возникшего из-за парковки автомобиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожилой мужчина в США обвинён в преступлении против выходца из Перу