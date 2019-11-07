Екатеринбург, , 21:34 — REGNUM В Свердловской области на трассе Серов — Екатеринбург опрокинулся бензовоз, в котором находилось 16 тонн бензина. Часть топлива вытекла, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

ДТП

Бензовоз Volvo выехал в кювет. Пострадавших нет. Прибывшие пожарные предотвратили возгорание горючего. Чтобы поднять машину, к месту ДТП выехал автокран, а для ликвидации последствий утечки направляются представители специализированной организации.

Затруднений в движении транспорта нет. Сотрудники ГИБДД и пожарные дежурят на месте аварии.