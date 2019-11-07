Киев, , 21:18 — REGNUM Мужчина, затеявший стрельбу по соседям, был задержан полицией в городе Киеве. Видео инцидента было размещено в Twitter на странице сообщества «Типичный Киев».

Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Чаадаева. Как сообщили жильцы дома, одни из жильцов накопил долги по ЖКХ, а также вделал несанкционированную врезку в общую электросеть в обход счётчика. Из-за этого у жильцов начались проблемы с бытовой техникой, которая постоянно перегорала. Кроме того, из-за долгов у мужчины весь дом не подключали к теплоснабжению.

Когда жильцы пришли к соседу с требованием оплатить задолженность по ЖКХ, мужчина достал огнестрельное оружие и сделал несколько выстрелов по ногам собравшихся.

В результате инцидента один пострадавший был доставлен в больницу, сам стрелявший задержан. При этом соседи задержанного высказывают опасения, что стрелка могут отпустить, так как на него неоднократно поступали жалобы в полицию от соседей, но реакции от правоохранителей не было.

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