Нальчик, , 20:55 — REGNUM В столице Кабардино-Балкарии вечером 7 ноября произошел пожар. Горела квартира на пятом этаже по улице Профсоюзная, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу около 16:50. На место прибыли 23 пожарных, было привлечено также пять единиц техники. Оперативно были эвакуированы 40 жителей многоэтажного дома.

Площадь возгорания составляла около 40 кв. м. Пожар был потушен уже к 17:30. Как уточнили в спасательном ведомстве, никто из жителей не пострадал, к тому же удалось не допустить распространения огня на другие квартиры.

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Как сообщали в МЧС по республике, за семь месяцев 2019 года в регионе произошел 641 пожар. Было спасено 33 человека. С мест пожара пришлось эвакуировать 297 человек. Спасти жизни шестерым пострадавшим не удалось. Еще 12 жителей региона получили травмы при пожарах.