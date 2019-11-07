Великий Новгород, , 20:48 — REGNUM Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

«Командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Журавлёв отдал указание о приведении в повышенную готовность сводного отряда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций округа», — сообщили в пресс-службе.

В составе отряда — военнослужащие инженерных, медицинских подразделений и специальная техника Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Подразделение находится в двухчасовой готовности к выполнению задач в районе ЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сложная паводковая ситуация возникла 6 ноября в Новгородской и Вологодской областях из-за обильных дождей. В Новгородской области, где в зоне подтопления оказались около 50 населённых пунктов в 11 районах, действует режим чрезвычайной ситуации.

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