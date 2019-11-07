Псков, , 20:42 — REGNUM В Пскове будет разработана программа реконструкции ливневой канализации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, об этом сегодня, 7 ноября, на брифинге в Пскове заявил глава администрации города Александр Братчиков.

Сити-менеджер отметил, что при застройке отдельных районов Пскова наличие ливнёвки вообще не предусматривалось. По его словам, часть проблемных участков ливневой канализации пролегает под жилыми домами.

При реконструкции улиц в последнии годы сети ливневой канализации полностью заменяли.

«В этом году мы провели обследование существующей ливневой канализации, так как прежняя документация на неё либо была утеряна, либо потеряла актуальность. Это было необходимо сделать для того, чтобы что-то начать строить дальше», — также пояснил Братчиков.

Отметим, что проблемы с ливневой канализацией обострились в Пскове после затяжных дождей в начале ноября 2019 года. Сильные дожди в Псковской области шли двое суток, 4−5 ноября. В Пскове дожди затопили городские дворы и улицы, разлилась река Пскова.

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