Назрань, Ингушетия, , 21:05 — REGNUM Автомобиль, принадлежавший детскому дому-интернату для детей-инвалидов, был угнан злоумышленниками и возвращён после сюжета в новостях в Ингушетии. Об этом 7 ноября сообщил журналистам директор детского дома-интерната Хамзат Мальсагов.

Автомобиль Lada Granta был подарен детскому дому два года назад и был угнан злоумышленниками в ночь на 1 ноября от парковки возле дома директора интерната. После угона автомобиля журналисты национальной телерадиокомпании (НТРК) сняли сюжет, где было показано, что единственный автомобиль необходим интернату, так как детей часто приходится возить в различные медучреждения.

После этого сотрудники правоохранительных органов обнаружили угнанный автомобиль на стоянке возле железнодорожного вокзала, в нём была записка, предположительно, от угонщиков, ключи и все документы на машину.

В настоящее время автомобиль находится в ГОВД Назрани, с него снимают отпечатки пальцев и проводят другие следственные действия. После этого автомобиль будет возвращён детскому дому-интернату в сельском поселении Троицкое. Хамзат Мальсагов выразил благодарность журналистам НТРК за помощь в возвращении автомобиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании четырёх подозреваемых в угоне автомобилей в Липецкой области.

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